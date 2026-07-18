Se registran nuevos sismos la noche de este sábado

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Tres nuevos sismos se suman al conteo oficial de los movimientos registrados este sábado, tras el temblor de magnitud 7.4 del viernes 17 de julio.

EN CONTEXTO: Aumenta a 35 la cifra de sismos registrados este sábado 18 de julio

Estos nuevos movimientos telúricos forman parte de la secuencia sísmica en esta jornada del sábado, que ha reportado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)

El último sismo se registró a las 18:33 horas, con una magnitud de 5.0. Anteriormente, también se tuvo registro de otro movimiento telúrico de la misma magnitud ocurrió a las 16:49 horas. Además, a las 17:37 horas se reportó un sismo de magnitud 4.3.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

18 de julio de 2026. 18:33:45 hrs.

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SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

18 de julio de 2026. 17:37:52 hrs.

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SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

18 de julio de 2026. 16:49:22 hrs.

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Los tres temblores tuvieron un epicentro en el Océano Pacífico, de acuerdo con el reporte emitido por el Insivumeh.

Hasta el momento, se ha oficializado que 35 sismos han sido sensibles en el territorio nacional.

Según los expertos, la posibilidad de que continúen las réplicas se mantiene tras el temblor del pasado 17 de julio.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención y contar con la mochila de 72 horas ante cualquier emergencia.