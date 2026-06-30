"Nunca solté a mi bebé", habla sobreviviente de terremotos en Venezuela

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El pequeño de 18 días de nacido estuvo por más de 30 horas soterrado junto a su madre.

Durante más de 30 horas, el llanto de su bebé fue la única señal de esperanza para una madre atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio pasado.

El hecho ocurrió en la ciudad costera de La Guaira, específicamente en el sector de Playa Grande, donde Dayana Patiño y su hijo Luis David, de apenas 18 días de nacido, lograron sobrevivir al desastre que dejó miles de viviendas destruidas, más de 1,700 fallecidos y centenares de desaparecidos.

Con su bebé en brazos, Dayana relata lo que vivió estando bajo los escombros del edificio donde tenía su hogar. (Foto: captura de pantalla).

En una entrevista con la BBC, la joven madre relató que, en medio de la oscuridad y sin saber si llegaría el rescate, buscaba una forma de confirmar que su hijo seguía con vida. "Le tocaba la naricita para ver si respiraba; esa era mi fe de vida de él cuando lloraba", recordó.

Dayana contó que apenas sintió el fuerte temblor, el edificio colapsó. "Siento que vuelo por los aires, después quedo sumergida como en agua con tierra y seguido caí en un hueco; en esa fosa caí con mi bebé; yo nunca solté a mi bebé, lo tenía en la mano izquierda. Él fue mi motor para yo estar despierta y alerta a todo", expresó desde la camilla de un hospital, donde ambos se recuperan.

Socorristas lograron sacar sano y salvo al bebé de 18 días de nacido. (Foto: AFP)

"Ya los daba por muertos"

Para Gerson Trujillo, esposo de Dayana y padre del recién nacido, el rescate fue un milagro. "Yo ya los daba por muertos. Perdimos prácticamente todo, pero estamos nosotros. No es la primera vez que empezamos de cero; creo que Dios nos va a ayudar", afirmó.

- Con información de BBC News y Univision 23 Miami