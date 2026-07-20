La pelea que se produjo tras concluir la final entre España y Argentina (Video)

Minutos después que España resultara campeón del mundial, Leandro Paredes y Eric García fueron protagonistas de una discusión en medio de empujones.
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Luego que España venciera a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 con un 1-0, se armó un tumulto entre jugadores de ambas selecciones, lo cual quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial.
En medio de los festejos de los jugadores españoles se vio que Leandro Paredes agredió a Eric García, tomándolo del cuello y empujándolo.
En ese momento, Lionel Scaloni entró en escena para calmar la situación y pudo separar a los futbolistas junto a Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico.
Junto al mediocampista de Boca Juniors estaba Thiago Almada, quien intentó frenarlo porque luego tomó de la camiseta a Gavi, quien estaba con la pechera de suplente del elenco español y lo arrojó al suelo.
Finalmente, la situación se tranquilizó y los protagonistas se terminaron saludando con caballerosidad. Sin embargo, el momento quedó captado en video, mostrando cómo en cuestión de segundos se perdió el control entre los jugadores de ambos equipos.
*Con información de Infobae