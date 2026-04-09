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Piloto de camión se accidenta en la ruta Interamericana

  • Por Jessica González
09 de abril de 2026, 09:18
El piloto resultó con heridas leves. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El piloto resultó con heridas leves. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El camión obstaculiza el paso por el sector.

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Un accidente de tránsito se registró esta mañana de jueves 9 de abril en el kilómetro 124.5 de la ruta Interamericana.

El camión quedó con la parte delantera destruida.

Bomberos Voluntarios brindaron primeros auxilios al conductor, quien presentaba golpes leves.

El paso en el sector es lento debido a que el vehículo quedó sobre el carril derecho.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Las causas que provocaron el accidente aún se desconocen.

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