¿Tienes multas de tránsito? Así podrás obtener un 60% de descuento

Si tienes multas pendientes por pagar, entérate como aplicar al descuento.
OTRAS NOTICIAS: Surge otro video de Jesler Palacios aferrándose al Jetcar tras lanzarse
La Municipalidad de Guatemala dará la oportunidad a todos aquellos conductores que tengan multas pendientes en la ciudad, de pagarlas con descuento.
Se trata de una capacitación en línea llamada "Vidas en Ruta", la cual aplica para usuarios de todo tipo de vehículos.
Al recibir el curso, estarás recibiendo un 60% de descuentos en multas.
El curso se impartirá hasta el 30 de abril, en el horario que mejor te convenga.
Para recibirlo debes ingresar a evial.muniguate.com o bien al QR de la siguiente convocatoria: