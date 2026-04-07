Piloto de un tráiler pierde el control y se accidenta en carretera (video)

El conductor perdió el control y terminó empotrado.
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Un accidente de tránsito se registró sobre la carretera, a la altura del kilómetro 284 de la CA-9 Norte.
Según imágenes compartidas en redes sociales, el piloto de un camión se conduce sobre el carril derecho, cuando por razones desconocidas, pierde el control, se sale de la carretera y termina empotrado en una zona boscosa.
Hasta ahora se desconoce la salud del piloto.
Estas son las imágenes: