Ataque armado deja a una persona fallecida en San Cristóbal, Mixco

El cuerpo de la víctima quedó fuera de una tienda de conveniencia del sector.
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Durante la madrugada de este martes 7 abril de registró un ataque armado en un plaza comercial, ubicada en Balcones, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes y constataron que una persona había fallecido.
La víctima habría sido identificada como Elder Antonio Morataya Alvarez, de 23 años, quien laboraba en una de las tiendas de conveniencia de la plaza.
Según información preliminar, Morataya compartía con otras personas luego de cerrar la tienda, cuando se originó una discusión, la cual terminó en disparos.