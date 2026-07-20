“Plan Seguridad Mundialista” concluye con más de 250 capturas

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Las capturas realizadas corresponden a conductores ebrios y personas que dispararon al aire.

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Tras el término del Mundial 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que se concluyó con el "Plan Seguridad Mundialista", el cual dejó personas capturadas e incautaciones de armas de fuego.

Dicho plan había sido implementado para mantener control y orden durante las celebraciones de la Copa del Mundo dentro de Guatemala.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, la Policía Nacional Civil decomisó 617 armas de fuego y realizó la captura de 256 personas por infringir la ley.

De los capturados, se reportó que 220 fueron pilotos que conducían en estado de ebriedad y 36 fueron detenidos por efectuar disparos al aire sin causa justificada.

Las acciones que se tomaron en cuenta para desarrollar este plan fueron la instalación de puestos de control y operativos de alcoholemia en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia.

Asimismo, al inicio de este plan, las autoridades indicaron que se aplicarían multas y consignaciones de vehículos a quienes manejaran en estado de ebriedad.