Mauricio Pochettino habría alcanzado un acuerdo verbal con el Manchester United

El Manchester United habría llegado a un acuerdo verbal con el argentino Mauricio Pochettino para que se convierta en su nuevo entrenador, en sustitución del inglés Michael Carrick, según informaron este miércoles medios británicos.
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La situación de Carrick es cada vez más complicada después de firmar el peor inicio de temporada del club en los últimos 40 años. Los diablos rojos atraviesan una crisis deportiva, con ocho partidos consecutivos sin ganar y ubicados en zona de descenso de la Premier League.
La cadena Sky Sports informó que el United y Pochettino llegaron a un acuerdo verbal para que el técnico argentino asuma el mando del equipo en Old Trafford.
Mientras tanto, el futuro de Carrick se definirá este miércoles durante una reunión en Mónaco, en la que participarán el accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox.
Según las informaciones, Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick, de 45 años, por lo que Pochettino, de 54, aparece como la primera opción para ocupar el banquillo.
El argentino cuenta con amplia experiencia en el futbol inglés, luego de dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea. Además, su nombre ya había sido relacionado anteriormente con el Manchester United.
Sin embargo, su posible llegada no sería sencilla. Hace apenas tres meses amplió su contrato como seleccionador de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el club inglés tendría que negociar una compensación con la federación estadounidense.
De acuerdo con la BBC, el entrenador tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.
Silencio en la selección de Estados Unidos
Pochettino tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa este viernes, antes del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf contra Haití.
La comparecencia de los futbolistas estadounidenses programada para este miércoles fue cancelada debido al Día de los Veteranos, por lo que no hubo oportunidad de consultarles sobre la posible salida del entrenador.
Por su parte, Carrick acudió este miércoles al centro de entrenamiento del United en Carrington, aunque su salida parece cuestión de tiempo.
Entre otros nombres que han surgido como posibles candidatos figuran Eddie Howe, exentrenador del Newcastle; Antonio Conte, antiguo técnico del Chelsea, y Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania.
El Manchester United dispone del parón internacional de dos semanas para resolver la situación de su banquillo antes de regresar a la competición el próximo 22 de noviembre, cuando enfrentará al Liverpool.
*Con información de AFP