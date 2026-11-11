Mauricio Pochettino habría alcanzado un acuerdo verbal con el Manchester United

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El Manchester United habría llegado a un acuerdo verbal con el argentino Mauricio Pochettino para que se convierta en su nuevo entrenador, en sustitución del inglés Michael Carrick, según informaron este miércoles medios británicos.

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La situación de Carrick es cada vez más complicada después de firmar el peor inicio de temporada del club en los últimos 40 años. Los diablos rojos atraviesan una crisis deportiva, con ocho partidos consecutivos sin ganar y ubicados en zona de descenso de la Premier League.

La cadena Sky Sports informó que el United y Pochettino llegaron a un acuerdo verbal para que el técnico argentino asuma el mando del equipo en Old Trafford.

Mientras tanto, el futuro de Carrick se definirá este miércoles durante una reunión en Mónaco, en la que participarán el accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox.

Michael Carrick será despedido de su cargo como entrenador del Manchester United en los próximos días. [Fabrizio Romano] ❌ https://t.co/ZKHoWXT84j — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 11, 2026

Según las informaciones, Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick, de 45 años, por lo que Pochettino, de 54, aparece como la primera opción para ocupar el banquillo.

El argentino cuenta con amplia experiencia en el futbol inglés, luego de dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea. Además, su nombre ya había sido relacionado anteriormente con el Manchester United.

: Manchester United y Mauricio Pochettino estarían MUY CERCA de llegar a UN ACUERDO para que sea el nuevo entrenador del club en caso de que se despida a Michael Carrick. [Sky] https://t.co/KNgvf7ld0j — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 11, 2026

Sin embargo, su posible llegada no sería sencilla. Hace apenas tres meses amplió su contrato como seleccionador de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el club inglés tendría que negociar una compensación con la federación estadounidense.

De acuerdo con la BBC, el entrenador tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

¡LA SALIDA DE POCHETTINO ES UN GOLPE DURÍSIMO PARA ESTADOS UNIDOS! Y no porque Mauricio sea el mejor entrenador del mundo, ni mucho menos… El problema es que, tras renovarle, TODO EL PROYECTO DEPORTIVO DE CARA AL 2030 GIRABA EN TORNO A ÉL. Desde la consolidación de los líderes del vestuario. Hasta la identificación e incorporación de nuevos talentos. Ahora tendrán que RECONSTRUIR EL PROYECTO DESDE CERO y encontrar un entrenador con suficiente prestigio y capacidad para asumir el desafío que deja Pochettino. Eso sí, puestos a elegir, mejor recibir este golpe a cuatro años del próximo Mundial que a cuatro meses de disputarlo. ¡EL MOMENTO NO PODRÍA SER MENOS MALO! ⚠️ — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) November 11, 2026

Silencio en la selección de Estados Unidos

Pochettino tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa este viernes, antes del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf contra Haití.

La comparecencia de los futbolistas estadounidenses programada para este miércoles fue cancelada debido al Día de los Veteranos, por lo que no hubo oportunidad de consultarles sobre la posible salida del entrenador.

Por su parte, Carrick acudió este miércoles al centro de entrenamiento del United en Carrington, aunque su salida parece cuestión de tiempo.

ABANDONARÁ A LOS ESTADOUNIDENSES Reporta Fabrizio Romano que Mauricio Pochettino está listo para aceptar una oferta para ser nuevo entrenador del Manchester United. De esta forma, el DT argentino estaría dejando botado el proyecto de Estados Unidos para el próximo Mundial. https://t.co/gaXkhpXast — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 11, 2026

Entre otros nombres que han surgido como posibles candidatos figuran Eddie Howe, exentrenador del Newcastle; Antonio Conte, antiguo técnico del Chelsea, y Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania.

El Manchester United dispone del parón internacional de dos semanas para resolver la situación de su banquillo antes de regresar a la competición el próximo 22 de noviembre, cuando enfrentará al Liverpool.

*Con información de AFP