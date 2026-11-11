México captura a 14 miembros del Cártel de Sinaloa cerca de frontera con Guatemala

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Entre los capturados hay dos "líderes regionales" del cártel, según reportaron las autoridades mexicanas.

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México informó este miércoles 11 de noviembre acerca de la captura de 14 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, de los más violentos y con presencia en buena parte de ese país.

Sinaloa fue encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada. Ambos están presos en Estados Unidos y sus seguidores se enfrentan en una guerra sanguinaria que ha dejado miles de muertos.

El Gabinete de Seguridad precisó que los arrestos se realizaron en el municipio Benemérito de las Américas, en el estado de Chiapas, fronterizo con Petén, Guatemala y golpeado por la violencia de cárteles que disputan rutas del narcotráfico.

A los detenidos se les incautó un armamento. (Foto: Gabinete de Seguridad de México)

Los capturados estaban armados. El gabinete dijo además que hay "dos personas identificadas como líderes regionales" del cartel, indicó una publicación en X.

"Durante las acciones se aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas", agregaron las autoridades mexicanas.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas dos personas identificadas como líderes regionales. Durante las acciones se aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas. Las instituciones mantienen acciones coordinadas para detener a quienes generan violencia, retirar armamento de las calles y proteger a las familias chiapanecas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026

*Con información de AFP