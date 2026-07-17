Boxeadores de origen chapín Joshua Anton y Amador Méndez pelean este sábado

Dos boxeadores de origen chapín volverán a la acción este sábado en la cartelera del NOS Events Center, en San Bernardino, California. Joshua Anton y Amador Méndez llegan invictos y buscarán mantener su buen momento sobre el cuadrilátero.
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Anton, de 27 años, afrontará uno de los mayores retos de su carrera frente al mexicano Vladimir Hernández, un rival de amplia experiencia en el boxeo profesional.
El pugilista de ascendencia guatemalteca suma 13 victorias, 12 de ellas por nocaut, y permanece invicto desde su debut. Además, figura entre los mejores clasificados de la división superwélter, según BoxRec.
Llega motivado tras conquistar en marzo el título superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de vencer por nocaut técnico al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov, quien abandonó el combate al inicio del segundo asalto.
Busca un nuevo triunfo
Por su parte, Amador Méndez, de 21 años y residente en Austin, Texas, buscará ampliar su récord perfecto de siete victorias, cuatro por nocaut, cuando enfrente a William "El Gallo Negro" King (6-4-2).
El peso ligero viene de derrotar por nocaut a Alejandro Medina, resultado que confirmó su proyección dentro del boxeo profesional y le permitió seguir escalando posiciones en el ranquin mundial de BoxRec.
Invitado de lujo
La velada también contará con la presencia del guatemalteco Léster Martínez como invitado especial. El campeón interino supermediano del CMB se prepara para defender su cinturón el 29 de agosto en Los Ángeles frente al croata Luka Plantic.