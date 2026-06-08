Varios puntos del país reportan lluvias este lunes 8 de junio

Varios puntos de la ciudad se han visto cubiertos de lluvia desde las primeras horas de este día.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indicó que para este lunes 8 de junio se esperaban lluvias en distintos puntos del país.
Según Amilcar Montejo, se registra lluvia en áreas de zona 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15 y 21, también sectores de Villa Nueva y lugares aledaños a la ciudad capital.
Según el pronóstico del Insivumeh, persistirá el ingreso de humedad desde el océano pacífico, asociado con un sistema de baja presión que podría convertirse en un ciclón tropical.
Se esperan lloviznas y neblina. Además, durante la mañana abundante nubosidad en las regiones del sur al centro del país, mientras que por horas de la tarde y noche, las lluvias se estarán desarrollando junto a nubosidad y actividad eléctrica, con excepción de Petén que podrían presentar lluvias más aisladas.
Las autoridades de tránsito recomiendan precaución al transitar debido al asfalto mojado.