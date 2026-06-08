¡No olvides el paraguas! Se pronostican lluvias para este lunes 8 de junio

Las lluvias podrían presentarse a nivel nacional este lunes.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indicó que para este lunes 8 de junio se esperan lluvias en distintos puntos del país.
Persistirá el ingreso de humedad desde el océano pacífico, asociado con un sistema de baja presión que podría convertirse en un ciclón tropical.
Según el pronóstico, podrían presentarse nublados, lloviznas y neblina al amanecer en las regiones de Altiplano Central, Occidente, Bocacosta y Valles de Oriente. Además, durante la mañana abundante nubosidad en las regiones del sur al centro del país.
En cuanto a las horas de la tarde y noche, las lluvias se estarán desarrollando junto a nubosidad y actividad eléctrica, con excepción de Petén que podrían presentar lluvias más aisladas.
Las autoridades recomiendan mantenerse alerta ante la crecida de ríos, inundaciones y daños a la red vial. Además de informarse de fuentes oficiales.