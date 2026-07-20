Premio mayor de Q5 millones se vende en zona 9 capitalina

Lotería Santa Lucía realizó el Sorteo Extraordinario No. 413, para el cual puso en circulación 100 mil billetes, brindando la oportunidad de participar por un Primer Premio de Q5,000,000.
La emoción se vivió durante el tradicional giro de las tómbolas, donde se obtuvieron los premios ante la Mesa Directiva del Sorteo, conformada por un representante del Ministerio de Gobernación, un representante de la Contraloría General de Cuentas, un representante de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, la Dirección de Lotería Santa Lucía y un vecino honorable, quienes dieron fe de la transparencia, legalidad y correcto desarrollo del proceso.
Los principales premios y sus ganadores fueron:
- Primer Premio: Número 009542, con Q5,000,000, vendido en zona 9 de la ciudad de Guatemala.
- Segundo Premio: Número 019474, con Q800,000, vendido en zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Tercer Premio: Número 042267, con Q300,000, vendido en zona18 de la ciudad de Guatemala.
Además de los tres premios principales, el sorteo generó aproximaciones, terminaciones y reintegros, permitiendo que miles de participantes resultaran favorecidos en esta edición extraordinaria. En total, este sorteo distribuyó Q15,782,200 en premios.
Cada billete o cachito adquirido tiene un propósito social. El 14 % de los ingresos provenientes de la venta de billetes se destina al financiamiento de los programas y servicios del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, beneficiando a miles de personas mediante servicios médicos, programas de prevención de la ceguera y la sordera, educación, rehabilitación e inclusión.
El listado oficial de premios puede consultarse en www.loteria.org.gt.