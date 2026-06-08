Falla en transformador de Huehuetenango los deja sin electricidad (Video)

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La falla en el transformador No. 6 de la Subestación de Huehuetenango, afecta a la población debido a la falta de electricidad.

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Durante la tarde de este domingo se reportó un problema en un transformador de la Subestación del Instituto Nacional de Eletrificación, (INDE) de Huehuetenango, que dejó a la población sin electricidad.

Según el INDE, se trata de una falla en el transformador No.6 de esta subestación, el hecho fue reportado a eso de las 17:29 horas y desde entonces se permanecen los trabajos para restaurar la electricidad en los puntos afectados.

El INDE también indicó que este incidente provocó la interrupción del servicio en las subestaciones de Paquix, San Juan Ixcoy, Barillas e Ixtahuacán.

El hecho quedó grabado en video, por lo que se logró documentar la magnitud del incidente.

AHORA:



Instituto Nacional de Eletrificación, INDE, emite comunicado por incidente en subestación de Huehuetenango. pic.twitter.com/ZHapTMy7tZ — Vichoguate (@vichoguate) June 8, 2026

El alcalde de la cabecera de Huehuetenango, Gustavo Cano, dio declaraciones sobre las reparaciones correspondientes y las labores que se mantienen en el lugar para poder restablecer los servicios eléctricos en los puntos afectados.

"No sabemos cuánto tiempo nos puede llevar esta situación" expresó Cano. También mencionó que surgen ciertas complicaciones debido a que ciertas características de estos transformadores impiden las adaptaciones necesarias.

El INDE también compartió un comunicado indicando lo que había sucedido y que personal técnico especializado del Sistema Occidente trabaja en el aislamiento de la falla para proteger el equipo y restablecer el servicio de forma segura y en el menor tiempo posible.