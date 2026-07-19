Revelan a quién se dedicará FILGUA 2027 y el país invitado

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Durante el cierre de la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala FILGUA se anunció a quién se dedicará la edición del 2027.

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FILGUA 2027 rendirá homenaje Carlos Navarrete y el país invitado será Italia. El mensaje fue anunciado mientras se celebraba el cierre de este 2026, con más de 100 mil participantes, un crecimiento de más del 15% respecto de 2025 y más de 800 actividades que consolidaron a la feria como el principal encuentro literario y cultural del país.

Foto: Pexels.

La Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) se encargó de anunciar en plena ceremonia de clausura, que Italia será el país invitado de honor de FILGUA 2027 y que la próxima edición estará dedicada al arqueólogo, antropólogo, historiador y escritor quetzalteco Carlos Navarrete, por consagrar su vida al estudio, la investigación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de Guatemala y Mesoamérica, contribuyendo al conocimiento de la cultura maya y a la historia de Guatemala y México.

Carlos navarrete. Foto: E. Hernández Pons, archivo personal

Este domingo 19 de julio se disfrutó de la despedida del evento más grande de los lectores en Guatemala donde con películas, conciertos, actividades para toda la familia y encuentros con los escritores actuales, cuyos títulos son de los más leídos de Iberoamérica y el mundo, lograron acercar más la lectura a miles de personas.

Foto: FILGUA.

Con la alianza de Italia se fortalecen los lazos entre ambos países, aprovechando para conocer más de la literatura y grandes clásicos del país europeo.

Foto; Pexels.

Por su parte, este año, Alemania mostró su cultura en encuentros como los del peluquero Danny Beuerbach, quien cambió cortes de cabello a cambio de que las personas leyeran su libro favorito delante de todos.

Foto: FILGUA.

Este 2026 se dedicó el evento a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, con presentaciones de libros, conversatorios, conferencias, talleres, actividades para niñas, niños y jóvenes, encuentros profesionales, exposiciones, firmas de autores y múltiples espacios de diálogo. Con 133 metros de lugares dedicados a los libroes y más de 140 actividades se espera que el otro año sea más exitoso.