Peluquero alemán Danny Beuerbach hace cortes a cambio de lectura en FILGUA

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Camila decidió cambiar de estilo durante la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala FILGUA y el peluquero alemán Danny Beuerbach, quien realiza cortes de cabello a cambio de leer un libro, la transformó en vivo, esta es la historia.

En el Pabellón de Alemania Danny Beuerbach invita a los guatemaltecos a acercarse con su lectura favorita para compartir y aprovechar a lucir diferente o dar mantenimiento a su cabello de manera gratuita.

Foto: Kitapenas Books & Bistro.

¿Quién es Danny Beuerbach, el peluquero en FILGUA?

Es un especialista en cabello que decidió dejar la presión y estrés del trabajo intenso, por el intercambio cultural, a través de la lectura, pronto se dio cuenta que con esta fusión podía promover la educación en los jóvenes y más pequeños, por ello creó la iniciativa en la que ofrece sus conocimientos a cambio de animarse a compartir un fragmento de un libro.

"Viví y trabajé en Guatemala hace quince años y sigo en contacto cercano con mis antiguos colegas, me entusiasma muchísimo regresar, aunque es la primera vez que participo en FILGUA, siempre he apreciado profundamente la calidez y el humor de su gente. Mis expectativas son sencillas: quiero mostrar que la cultura no es algo elitista que vive tras una vitrina. La verdadera cultura ocurre en lo cotidiano, incluso en la silla de una peluquería. Espero encuentros genuinos y demostrar, junto con los visitantes, que leer es una aventura que nos pertenece a todos", explica.

Foto: FILGUA.

"He llevado este proyecto a varios países y cada uno tiene su manera única de contar historias, Guatemala tiene una tradición riquísima, lo que más me emociona es el intercambio directo, no vengo solo a traer mi idea; quiero escuchar y aprender qué mueve a la gente de aquí, además ¡me entusiasma ver cómo me reciben como persona! En Alemania ya saben qué esperar de mí, aquí, es un experimento emocionante cada vez".

"Nunca subestimen el poder de una historia compartida, en este mundo acelerado y digital, leer juntos es un ancla maravillosa y sobre todo,divertida. Tenemos que dejar de juzgar los hábitos de lectura de los niños o de dictarles qué es "valioso". No se trata de qué se lee, sino de qué despierta la curiosidad y enciende la pasión. No hace falta ser un lector "perfecto"; basta con estar presente y seguir los intereses que comparten. Lleven a sus hijos a FILGUA, déjenlos curiosear y muéstrenles que los libros son mucho más que tareas escolares".

"Sueño con un mundo donde el estímulo a la lectura suceda en los lugares más inesperados y cotidianos, empezando por la peluquería y el salón de belleza. Imagine a un niño sentado en la silla, leyendo en voz alta durante su corte y recibiendo una pequeña recompensa por ello. Mi meta es que estos 'cortes literarios' se vuelvan una práctica habitual en todo el mundo. Me entusiasma especialmente estar aquí, en Guatemala, y por eso me dirijo a mis colegas de profesión en este país para invitarlos a sumarse a este propósito. Espero encontrar aquí aliados afines, con ganas de convertir esta visión en realidad. Juntos podemos sentar las bases para que leer en voz alta en la vida cotidiana sea tan natural y esencial como el propio corte de pelo", expresó.

Foto: Kitapenas.

Camila, la joven que recibió un corte de cabello del peluquero de FILGUA

Camila Mazariegos de 19 años estudia bioquímica, es su segundo año como parte del stand de Kitapenas Books & Bistro y fuer parte del experimento del peluquero.

"Soy una persona espontánea y lo vi como una oportunidad única, una manera de fomentar la lectura en Guatemala, me sentí emocionada, primero por participar en un stand como Kitapenas, segundo por la actividad de Alemania, me encantó, me dejó un lindo recuerdo".

Elegí el libo 'Cuando los pelos de papá se fueron de vacaciones' porque está relacionado con el cabello como parte de nuestra identidad y cultura, aborda temas como la aceptación, la identidad y la fantasía, me pareció justo con lo que experimenté".

¿Cuándo estará Danny Beuerbach, el peluquero en FILGUA y cómo puedes cortarte el cabello con él?

Danny estará del 6 al 16 de julio el pabellón de Alemania, en Fórum Majadas, los cortes de cabello son completamente gratuitos. El especialista se encuentra en diferentes horarios:

Sábado 11 de julio estará de 2:00 a 3:00 p.m.

Domingo 12 de julio, de 2:00 a 6:00 p.m.

Lunes 13 de julio de 10:00 a. m. a 1:00 p.m.

Martes 14 de julio de 4:00 pm a 7:00 p. m.

Miércoles 15 de julio de 9:00. a. m. a 11:00 a. m. y de 4:00 a 6:00 p. m.

Jueves 16 de julio de 9:00 a 11:00 a. m.,

Viernes 17 de julio de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.,

Sábado 18 de julio de 11:00 1:00 a. m. y de 6:00 a 9:00 p. m.

Domingo 19 de julio de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.

Consulta al pabellón de Alemania al llegar a FILGUA si deseas participar.

"Aunque hay un pequeño precio: quien se sienta en la silla tiene que leerme una historia mientras lo atiendo. Es un intercambio mutuo: tiempo por tiempo, atención por atención. Convierte un servicio sencillo en un momento cultural que derriba barreras. Quien tenga interés solo debe pasar por el Pabellón de Alemania, tomar un turno y volverse parte de este viaje literario", afirma.

Mi respuesta es simple: no existen los "no lectores", solo personas que todavía no han encontrado la historia que de verdad las atrape. Conmigo no hay nada de ese 'tono de maestro' ni exigencia de rendir. Solo un corte de pelo relajado y una buena historia. En cuanto ese estrés desaparece, esos supuestos 'no lectores' suelen convertirse, y bastante rápido, en exploradores curiosos", dice.

Camila decidió cambiar de estilo en plena #FILGUA con el peluquero alemán Danny Beuerbach @soy_502 pic.twitter.com/XGwVjySIJB — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 10, 2026

Camila durante su corte de cabello en #FILGUA con el peluquero alemán Danny Beuerbach @soy_502 pic.twitter.com/OadNb2jJQH — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 10, 2026

Camila en #FILGUA con el peluquero Danny Beuerbach en el pabellón de Alemania @soy_502 pic.twitter.com/h07SWTxCtP — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 10, 2026

Camila lee en #FILGUA mientras el peluquero alemán Danny Beuerbach le cambia el estilo. @soy_502 pic.twitter.com/LGAKVRoZWl — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 10, 2026