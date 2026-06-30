¿Quién los mandó a matar? El enigma de la masacre en Las Margaritas, Sanarate

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Seis fallecidos deja una balacera en Sanarate tras un ataque directo contra una vivienda y el misterioso fusilamiento de los sicarios.

Misterio y terror envuelve la colonia Las Margaritas, en Sanarate, El Progreso, luego de que un ataque armado se transformara en una sangrienta doble ejecución que cobró la vida de seis personas y dejó a un niño herido de gravedad.

Lo que inicialmente parecía un atentado directo y aislado contra una familia, tomó un giro tras la intervención de un otro grupo armado cuya identidad y motivaciones se desconocen.

Uno de los sicarios quedó fallecido dentro de la vivienda donde se produjo el primer ataque. (Foto: ASONBOMD)

¿Qué pasó en Las Margaritas?

Cerca de las 1:35 de la tarde la tranquilidad de una vivienda se vio interrumpida.

Según las investigaciones preliminares, cuatro hombres armados a bordo de motocicletas irrumpieron con violencia en la casa.

Sin mediar palabra, abrieron fuego contra Berta Elvira Rodas, de 71 años, quien descansaba en una silla. Luego, los atacantes atacaron a Ronaldo Jolón, de 35 años, quien se encontraba en la misma habitación.

El pánico se apoderó de Suli Santizo, de 45 años y empleada de la municipalidad local, quien en un intento por salvar su vida corrió hacia la terraza de la vivienda.

Sin embargo, los sicarios la persiguieron y, tras acorralarla, la ejecutaron. Un niño que se encontraba en el lugar también resultó herido de gravedad durante la ráfaga de disparos.

Una mujer intentó refugiarse en la terraza de la casa, pero fue abatida por los criminales. (Foto: ASONBOMD)

Intentan escapar

Sin embargo, el misterio que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad comenzó cuando los asesinos intentaban escapar.

Cuando intentaban abordar sus motocicletas, un picop doble cabina interceptó la escena.

De su interior descendieron hombres armados que atacaron directamente a los sicarios.

Dos de los presuntos agresores iniciales, jóvenes de aproximadamente 20 años que no portaban documentos, cayeron abatidos; uno dentro de la residencia y otro en la vía pública. Los otros dos cómplices lograron escapar entre el caos.

Un presunto sicario quedó tendido en su intento de escapar de la escena del crimen. (Foto: ASONBOMD)

Víctima colateral

La tragedia alcanzó a una sexta víctima mortal.

Francisco David Aldana, de 38 años, se desplazaba en su motocicleta en lugar justo en el momento del segundo enfrentamiento.

Herido por las balas perdidas, fue auxiliado por Bomberos Voluntarios, pero falleció minutos después de ingresar a un hospital privado.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público (MP) resguardaron la escena para recopilar evidencias.