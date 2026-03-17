La razón por la que Luis Miguel y Aracely Arámbula no se casaron

Luego de que surgiera una imagen de Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, muchos recuerdan la relación que dio mucho de qué hablar en la farándula latinoamericana. ¿Por qué no se casaron?
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La historia de amor entre Aracely Arámbula y Luis Miguel renació luego de que se filtraran las fotos de sus hijos, ya que ambas personalidades han cuidado sus identidades, con esto surgió la incógnita del por qué la pareja nunca se unió en matrimonio.
¿Por qué no hubo boda?
Según los medios internacionales Luis Miguel y Aracely Arámbula no se casaron por diferencias en sus expectativas de vida y su profesión tras la llegada de sus hijos.
Arámbula deseaba retomar su carrera y Luis Miguel quería que ella se dedicara exclusivamente a la vida doméstica y a la familia.
A Luis Miguel no le gustó que Aracely siguiera trabajando tras su primer embarazo, rompiendo un supuesto acuerdo implícito de dedicación exclusiva al hogar, explicó en su momento la cadena hispana en Estados Unidos Univision.
A pesar de tener dos hijos juntos y estar juntos cuatro años, la pareja se distanció en 2008 tras polémicas.
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