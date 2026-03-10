Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula en aeropuerto (video)

  • Por Selene Mejía
10 de marzo de 2026, 10:17
Tras largos años, por fin se revela una fotografía del hijo mayor de la pareja. (Fotos: AFP)

Tras largos años, por fin se revela una fotografía del hijo mayor de la pareja. (Fotos: AFP)

El rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se reveló tras varios años de que la actriz y cantante no había permitido que la prensa fotografiara a los pequeños. 

OTRAS NOTICIAS: El lujoso yate que EEUU embargó a Luis Miguel por no pagar

El medio mexicano Ventaneando captó a Arámbula y a sus hijos en el Aeropuerto Internacional de México y en el video se aprecia cuando les dice que la esperen en una esquina para que no sean captados, mientras ella conversa con algunas personas.

Cuando Miguel (19) y Daniel (17) se alejaron, las cámaras del controversial programa los grabó. 

hijos aracely arambula
Foto: Hola.

Muchos aseguran que el joven se parece a su padre, mientras otros afirman que es como su madre. 

Algunos medios de espectáculos consideran que este había sido el secreto mejor guardado de la farándula latinoamericana hasta ahora. 

Arámbula ya había posado con sus hijos en un medio, de manera oficial, siendo menores de edad, sin embargo ella nunca permitió que los medios los captaran en su rutina, protegiéndolos de las cámaras con mucho recelo. 

MIRA: 

revelan hijo aracely arambula 2
Foto: Ventaneando.

revelan hijo aracely arambula 1
Foto: Ventaneando

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar