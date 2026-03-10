Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula en aeropuerto (video)

El rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se reveló tras varios años de que la actriz y cantante no había permitido que la prensa fotografiara a los pequeños.
OTRAS NOTICIAS: El lujoso yate que EEUU embargó a Luis Miguel por no pagar
El medio mexicano Ventaneando captó a Arámbula y a sus hijos en el Aeropuerto Internacional de México y en el video se aprecia cuando les dice que la esperen en una esquina para que no sean captados, mientras ella conversa con algunas personas.
Cuando Miguel (19) y Daniel (17) se alejaron, las cámaras del controversial programa los grabó.
Muchos aseguran que el joven se parece a su padre, mientras otros afirman que es como su madre.
Algunos medios de espectáculos consideran que este había sido el secreto mejor guardado de la farándula latinoamericana hasta ahora.
Arámbula ya había posado con sus hijos en un medio, de manera oficial, siendo menores de edad, sin embargo ella nunca permitió que los medios los captaran en su rutina, protegiéndolos de las cámaras con mucho recelo.
MIRA: