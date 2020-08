La reacción de Ana Lucía Martínez ante el apoyo de guatemaltecos

Tras confirmarse el fichaje de la futbolista guatemalteca, Ana Lucía Martínez, en el Napoli femenino de Italia, las felicitaciones y los buenos deseos no han dejado de llegarle, por parte de los aficionados nacionales.

Todos sus seguidores esperan con ansias su debut en la Serie A femenina, el próximo 22 de agosto.

Ana Lucía quiso agradecer esas muestras de cariño, las cuales sin duda la han motivado a seguir adelante y a enfrentarse nuevos retos.

POR SI NO LO VISTE:

"No quería dejar pasar por alto, todo el cariño y mensajes que me han transmitido por mi fichaje con el @NapoliFemminile, sin duda es un reto importante para mí y estoy feliz", escribió la deportista.

No quería dejar pasar por alto, todo el cariño y mensajes que me han transmitido por mi fichaje con el @NapoliFemminile sin duda es un reto importante para mí y estoy feliz.



P.D. No se preocupen por los malos comentarios, los buenos siempre somos más — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) August 9, 2020

Con este mensaje, Martínez deja muy claro lo feliz y agradecida que se siente con el país que la vio nacer y con todos aquellos que le han demostrado su admiración y han depositado en ella su confianza para poner en alto el nombre de Guatemala.

ADEMÁS...