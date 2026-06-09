Benfica confirma la salida de José Mourinho; su llegada al Real Madrid es inminente

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José Mourinho está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid.

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El Benfica confirmó este martes la salida del técnico portugués mediante un comunicado oficial, en el que señaló que el club español ejecutará la cláusula de rescisión de 15 millones de euros establecida en su contrato.

La etapa de Mourinho en el conjunto lisboeta llega a su fin después de dirigir 45 partidos oficiales, con un balance de 27 victorias, 10 empates y 8 derrotas.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

La salida del estratega se produce pocas horas después de que el Real Madrid anunciara el fin de su vínculo con Álvaro Arbeloa, técnico que reemplazó a Xabi Alonso en enero.

Este movimiento despeja el camino para el retorno del experimentado entrenador portugués al banquillo merengue, luego de haber dirigido al club entre 2010 y 2013.

El luso volverá al Bernabéu tras haber dirigido al cuadro merengue entre 2010 y 2013. (Foto: redes sociales)

Todo apunta a que la oficialización de Mourinho como nuevo técnico madridista es inminente. El portugués asumirá el reto de devolver al equipo al protagonismo tras una temporada en la que no logró conquistar ningún título.