Un puente complicado: Real Madrid recibe al Girona pensando en el Bayern

Con el Allianz Arena de Múnich en el horizonte, Real Madrid abrirá la jornada 31 de La Liga recibiendo al recuperado Girona de Míchel, para tratar de mantener vivas sus ligeras esperanzas de pelear por el título en España.
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Luego de los últimos resultados, los de Álvaro Arbeloa saben que no tienen margen de error si es que todavía sueñas con alguna pequeña posibilidad de levantar el trofeo liguero al final de la campaña, pero se presenta a este duelo en medio de una eliminatoria complicada de Champions y en la que deberá remontar de visita.
Por ello, el técnico madridista podría optar por hacer algunas rotaciones y dar minutos a algunos de sus jugadores que los necesitan, como el caso de Éder Militao y Jude Bellingham, que están volviendo de sus respectivas lesiones y que jugar les vendría bien para llegar en ritmo a la vuelta en la capital bávara.
Sobre todo, la victoria también les vendría perfecto en el tema moral, en donde una derrota liguera podría hundir cualquier esperanza no solo de pelear en liga, sino de la posible remontada contra el Bayern Múnich a mitad de semana, el principal objetivo actual del Madrid.