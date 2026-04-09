José Pinto: "Nos gritan que vamos a descender y eso nos motiva"

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Con la vista en Aurora y a las puertas de la fase final, en Comunicaciones se fijan el objetivo de terminar como líderes para convertirse en serios candidatos al título. De la lucha por evitar el descenso se habla poco en el campamento crema.

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Así se palpa en el ambiente. Hay música en el camerino, sonrisas en el pasillo y una voz que lo avala, la del capitán José Carlos Pinto quien, sin embargo, advierte que los cuatro partidos que restan, incluido el de este viernes, serán de pronostico reservado.

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"Son cuatro partidos difíciles, enfrentamos a rivales complicados, pero la meta es ganar los cuatro partidos y terminar en el primer lugar para entrar fuertes en la liguilla. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Nosotros nos visualizamos en la fase final", asegura el jalapaneco.

Uno de esos juegos es el Clásico, el próximo miércoles, de visita. "Es un partido diferente, es un juego donde te jugas muchas cosas: el prestigio, el orgullo, la historia. Nosotros queremos seguir alargando esa racha ganadora en Clásicos".

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Pero, antes llegan los de Saúl Phillip al Cementos Progreso. Pinto considera que ganarle a los militares es clave para empezar a soltar esa mochila pesada del descenso y pensar solo en la corona.

"A donde vamos nos gritan que vamos a descender, eso nos motiva, vamos a demostrar que Comunicaciones es para pelear el título. En el camerino hablamos que al clasificar y dejar de pensar en la acumulada, el equipo se va a liberar y vamos a ser un fuerte candidato", sentencia el líder albo.