Se reanudarán trabajos de Xochi Corredor de las Flores tras acuerdo con municipalidad

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Tras sostener un diálogo entre autoridades municipales y la empresa encargada del proyecto Xochi Corredor de las Flores, se resolvió que continuarán los trabajos correspondientes.

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Durante una conferencia de prensa conjunta entre representantes de la empresa a cargo de ejecutar el proyecto Xochi Corredor de las Flores y el Concejo Municipal de Mazatenango, Suchitepéquez, se resolvió que continuarán los trabajos correspondientes.

Ana Luisa Martínez, directora del proyecto, expuso que escucharon las preocupaciones de la alcaldía y acordaron resolver algunas cuestiones para mejorarla, sin embargo, descartó que la posibilidad de reducir el precio del peaje no procede, por ser una ruta opcional.

También destacó que a partir de mañana se pondrán al día en los trabajos atrasados, ya que la fecha de inauguración es el próximo 14 de junio.

Ana Luisa Martínez, directora del proyecto Xochi, tras llegar a un acuerdo con el alcalde de Mazatenango, Carlos Martínez, para continuar con la obra. (Foto: Surama Rojas/Colaboración)

Remarcó que se llevó a cabo un diálogo transparente y se acordó levantar los recursos planteados contra la ejecución del proyecto, así como el otorgamiento de la licencia de construcción para continuar con los trabajos.

"Somos un vecino que venimos para quedarnos", enfatizó y recordó que parte de los acuerdos es continuar con la buena relación para beneficiar a las comunidades.

Por su parte, el alcalde Carlos Villagrán dijo que procederán a retirar a los elementos de la policía municipal que están en el área y remarcó que discutieron el tema, por lo que manifestó su agrado por haber alcanzado consensos.

El alcalde Carlos Villagrán da inicio a la conferencia de prensa en las instalaciones de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto: Surama Rojas/Colaboración)

El proyecto, desarrollado por Fondo BPS S.A., busca reducir los tiempos de viaje mediante una autopista de peaje que permitiría a los usuarios ahorrar varias horas de trayecto y abarca desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, atravesando Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango.