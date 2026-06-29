Caminos y Covial atienden 95 emergencias viales en Guatemala

Un total de 95 emergencias atendidas fueron reportadas como parte del Plan de Acción Invierno 2026, por la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
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La Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), atendieron 95 emergencias en distintos puntos del país como parte del Plan de Acción Invierno 2026.
Entre las emergencias atendidas se reportan 38 deslizamientos o deslaves, 12 incidentes relacionados con puentes, 8 socavamientos, 4 árboles caídos, 25 derrumbes, 2 azolvamientos, 1 daño en cuneta o tuberías, entre otros.
El trabajo coordinado entre Caminos y Covial permitió una respuesta activa ante los incidentes provocados por las lluvias, especial en rutas estratégicas para la movilidad de las familias, el transporte de productos y la conectividad entre comunidades.
Acciones ejecutadas
Las acciones ejecutadas por ambas instituciones se realizaron en 10 departamentos del país, siendo éstos Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén e Izabal.