¡Noche de terror! Ataque armado en discoteca deja un fallecido y varios heridos

El hecho armado ocurrió en el interior de una discoteca, en donde ocho personas resultaron heridas y una persona murió.
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En una discoteca ubicada en Colonia Monte Carmelo 3, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, múltiples disparos se escucharon en el interior del comercio, causando alarma entre vecinos y los usuarios del local que salieron corriendo a la calle para tratar de salvarse.
Sujetos desconocidos habrían iniciado a disparar durante la noche y madrugada de este domingo 28 de junio.
Sin embargo, los disparos alcanzaron a una persona, la cual no ha sido identificada por las autoridades.
Bomberos Municipales Departamentales confirmaron su fallecimiento e indicaron que ocho personas más fueron trasladadas de emergencia hacia el Hospital Roosevelt.
La Policía Nacional Civil (PNC) investiga las causas del hecho armado.
En redes sociales circulan videos que muestran la noche de terror que vivieron los afectados, en donde se les escucha pedir "auxilio" luego de las detonaciones.