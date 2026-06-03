Lo que necesitas saber para inscribir tu emprendimiento en el Registro Mercantil

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Formalizar un emprendimiento en Guatemala es vital para el crecimiento legal. Conoce los pasos para registrarte como comerciante individual o sociedad mercantil ante el Registro Mercantil y la SAT

Formalizar un emprendimiento es un paso para crecer, acceder a beneficios legales y operar de manera segura. En Guatemala, este proceso se efectúa principalmente ante el Registro Mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y puede iniciarse en línea de forma sencilla.

El primer paso es definir el tipo de negocio que se desea registrar. Existen dos opciones principales: comerciante individual o sociedad mercantil.

Lo primero es definir si serás un comerciante individual o estarás en sociedad. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

El comerciante individual es una persona que desarrolla actividades comerciales a título personal, asumiendo responsabilidad ilimitada. En cambio, la sociedad mercantil requiere la participación de al menos dos socios, la elaboración de una escritura pública ante notario y la creación de una entidad jurídica independiente de sus integrantes.

Una vez tomada la decisión, el trámite inicia en el portal del Registro Mercantil (https://principal.registromercantil.gob.gt/). Allí, se debe ingresar a la sección "Trámites" y luego seleccionar "Empresas Mercantiles". Posteriormente, se elige la opción "Inscripción de empresa mercantil y comerciante individual".

En un folder tamaño oficio debes presentarte a las ventanillas del Registro Mercantil con toda la papelería. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

El sistema proporcionará las instrucciones para efectuar el pago correspondiente en una agencia de Banrural. El costo es de Q100, ya sea para la inscripción de la empresa individual o de sociedad, así como del comerciante individual en caso de no estar registrado previamente.

Luego, el usuario debe completar el formulario electrónico de inscripción, generar el documento en formato PDF e imprimirlo. Con este formulario, los comprobantes de pago y la fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) del propietario o representante legal, se debe acudir a las ventanillas del Registro Mercantil, presentando la papelería en un folder tamaño oficio.

En el portal de Registro Mercantil se debe llenar el formulario. (Cortesía AGN)

Tras la entrega de documentos y aprobación del trámite, el solicitante podrá descargar la patente de comercio en la opción "e-patentes" del portal. Este documento debe llevar Q50 en timbres fiscales para su validez.

Registro

El segundo paso consiste en cumplir con el registro ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Para ello, es necesario contar con acceso a la Agencia Virtual. En caso de no tener usuario, este puede solicitarse en el portal oficial (https://portal.sat.gob.gt/portal/).

Hay que cancelar una cuota en el banco y presentar las boletas de pago. (Foto: Cortesía Gobierno de Guatemala)

Desde la plataforma, el emprendedor deberá actualizar su Número de Identificación Tributaria (NIT) e inscribir el negocio en el Registro Tributario Unificado (RTU), lo que permitirá la habilitación de facturas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.