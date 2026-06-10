Rescatan a joven secuestrado y capturan a responsables que pedían Q70 mil

Joseph Jeshua Pérez Dionisio, de 22 años, fue localizado con vida y puesto a salvo, en el asentamiento Candelaria, colonia El Limón, zona 18, casi 24 horas después de haber sido secuestrado.

"El rescate fue ejecutado por investigadores del Departamento de Investigación Contra Secuestros de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), en seguimiento a un secuestro reportado el martes 8 de este mes", informó Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las pesquisas, los secuestradores exigían a los familiares de la víctima el pago de Q70 mil a cambio de su liberación.

Los secuestradores fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)

"Autoridades coordinaron un operativo donde se logró la captura en flagrancia de Willy Shaoin Lem Ajcuc, de 27 años; José David Barrera López, de 27; y Cristofer Abraham Valdez Sierra, de 19; señalados del delito de plagio o secuestro", detalló Aguilar Chinchilla.

Durante la diligencia, los investigadores incautaron cinco celulares que serán analizados para establecer si existen más personas involucradas.

Las fuerzas de seguridad les incautó a los detenidos celulares y cuchillos. (Foto: PNC)