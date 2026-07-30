Crimen en Boca del Monte: las 20 cámaras clandestinas retiradas de Villa Canales

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El operativo fue realizado días posteriores a la masacre que acabó con la vida de seis personas en Boca del Monte.

Durante este jueves 30 de julio se ha desarrollado un operativo policial en el que se han ubicado más de 20 cámaras clandestinas en la aldea Boca del Monte, en Villa Canales.

Las diligencias de las autoridades son en seguimiento en actos delictivos ocurridos en los últimos días en este sector.

César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que, "este operativo da continuidad a los planes de seguridad que se han fortalecido y se han redireccionado hacia este sector debido a unos hechos de violencia que se han suscitado".

La Policía Nacional Civil (PNC) montó un operativo este jueves en seguimiento a hechos de violencia en Boca del Monte. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Las cámaras clandestinas habrían sido colocadas por organizaciones terroristas y se encontraban instaladas en postes del alumbrado público con la intención de vigilar a los vecinos del sector y a las autoridades.

"El operativo también es contra la venta de droga al menudeo y la Policía Municipal del sector nos ha apoyado", agregó Mateo.

Las fuerzas de seguridad realizaron el operativo este jueves. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Al menos 25 cámaras han sido desinstaladas y retiradas, las cuales serán puestas a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó la PNC.

Durante las diligencias se han revisado vehículos y personas para determinar que no tengan orden de captura. Además, la PNC hace el llamado a los ciudadanos para que denuncien los actos delictivos.

César Mateo, vocero de la PNC brinda detalles sobre el retiro de más de 25 cámaras clandestinas en Boca del Monte, Villa Canales.



: Jorge Senté / Nuestro Diario pic.twitter.com/jvXMsoDiGP — Geber Osorio (@OsorioGeber) July 30, 2026

Masacre en Boca del Monte

El pasado 25 de julio en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, ocurrió una masacre en donde seis personas fallecieron y dos resultaron gravemente heridas.

Entre las víctimas mortales se encontraba María Eugenia Reyes Morales, de 59 años, conocida en redes sociales como "La MiAmor", quien realizaba videos de comedia y de su cotidianidad junto a su hijo "Pako GT" por medio de TikTok, en donde contaba con más de 40 mil seguidores.