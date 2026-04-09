¡Se salvan de milagro! Picop vuelca con varios pasajeros a bordo (video)

Las imágenes muestran cómo una pasajera se libra de ser aplastada por el auto.
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Un fuerte accidente quedó grabado en el municipio de La Unión, Huehuetenango.
Según las imágenes, un picop con varios pasajeros perdió el control al bajar en una carretera de terracería.
El conductor intenta girar hacia la izquierda, pero la maniobra hace que el vehículo de varias vueltas hasta terminar en la orilla, con las llantas hacia arriba.
El accidente ocurrió el 28 de marzo, pero hasta ahora salieron a luz las imágenes.
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