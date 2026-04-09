Ataques terroristas en Santa Catarina Pinula, identifican a responsables (video)

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Las cámaras de reconocimiento facial lograron detectar a los delincuentes.

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Varios ataques se han originado en los últimos días en Santa Catarina Pinula y según el alcalde Sebastián Siero, estos se deben al cambio de recolectores de basura.

A través de un video, el jefe edil aseguró saber quienes son los responsables gracias a las cámaras de seguridad que hay en el municipio.

"En los últimos días hemos visto una serie de ataques que vienen del crimen organizado, los cuales han quemado dos camiones de basura. Hace una semana en Cristo Rey y ayer en El Pueblito", expresó Siero.

Sin embargo, Siero afirmó que gracias a su sistema de cámaras de reconocimiento facial, los delincuentes lograron ser identificados.

"Como lo puede ver en el video, Juan José Cruz Barrillas y Douglas Isaac García quemaron un camión recolector de basura de la municipalidad".

El alcalde afirma saber dónde viven y que muy pronto serán capturados.

Estas son las imágenes:

Además, Siero aclaró que estos ataques terroristas se deben al cambio de los recolectores de basura, debido a que muchos "forman parte de una estructura criminal en la cual utilizan la basura que dale de las casas para obtener información de cada una de las viviendas de los vecinos de nuestro municipio para después extorsionar".