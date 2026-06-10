Samsung presenta su línea de televisores con IA en Guatemala

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Samsung Electronics Co., Ltd. presentó su línea de pantallas 2026, integrada por modelos Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y Crystal UHD, anunciando la ampliación de funciones basadas en inteligencia artificial en modelos 4K y superiores.

La estrategia contempla la incorporación de herramientas de IA en distintas categorías y tamaños de pantalla, con funciones relacionadas con imagen, sonido y personalización de la experiencia de visualización.

“ Las pantallas con IA de Samsung irán más allá del entretenimiento para ofrecer beneficios prácticos en la vida diaria, ayudando a las personas a encontrar lo que buscan más rápido, disfrutar del contenido más fácilmente y aprovechar mejor su tiempo frente a la pantalla. ” Omar Urbizo , director de Visual Display para Norte de Centroamérica.

Vision AI Companion

Samsung informó que Vision AI Companion (VAC) integra plataformas como Bixby, Perplexity y Microsoft Copilot para ofrecer recomendaciones y asistencia relacionadas con contenido audiovisual y otras funciones disponibles en la pantalla.

La herramienta también incorpora funciones para películas, deportes y videojuegos.

Micro RGB

La línea Micro RGB estará disponible en las series R95H y R85H en tamaños de 55 a 115 pulgadas.

La tecnología Micro RGB utiliza micro LED rojos, verdes y azules controlados de forma individual para gestionar la iluminación y la reproducción de color. También incorpora tecnología Glare Free, diseñada para reducir reflejos provocados por fuentes de luz externas.

OLED

La línea OLED 2026 incluye los modelos S95H, S90H y S85H.

Samsung anunció la incorporación de la tecnología Glare Free en los modelos S95H y S90H, función orientada a reducir reflejos en distintos entornos de iluminación.

The Frame

La línea The Frame incorpora acceso a Art Mode, que incluye más de 5 mil obras de arte disponibles para visualización.

Los modelos incluyen The Frame LS03HA, compatible con One Connect Box, y The Frame LS03HE, diseñado para instalación empotrada. Durante 2026 también estará disponible una versión de 98 pulgadas.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Neo QLED

La línea Neo QLED estará integrada por los modelos QN80H y QN70H.

El modelo QN80H estará disponible en tamaños de 50 a 100 pulgadas, mientras que el QN70H llegará en tamaños de 43 a 85 pulgadas.

Samsung indicó que la línea cuenta con certificación Real QLED TV de TÜV Rheinland e incorpora tecnología Quantum Mini LED para el control de iluminación.

Mini LED

La línea Mini LED estará compuesta por los modelos M80H y M70H.

El modelo M80H estará disponible en tamaños de 55, 65, 75 y 85 pulgadas e incluirá funciones relacionadas con deportes, videojuegos y visualización general.

Por su parte, el modelo M70H llegará en versiones de 43, 50, 55, 65, 75 y 85 pulgadas.

Music Studio 7 y Music Studio 5

Samsung también presentó los dispositivos de audio Music Studio 7 y Music Studio 5.

Music Studio 7 incorpora audio de 3.1.1 canales, compatibilidad con Dolby Atmos, audio de alta resolución y Q-Symphony.

Music Studio 5 está orientado a reproducción inalámbrica de música e incorpora funciones como AI Dynamic Bass Control y tecnologías desarrolladas por Samsung Audio Lab.

Conectividad

Samsung anunció la incorporación de compatibilidad con Google Cast en modelos seleccionados de las líneas Mini LED, Neo QLED y Crystal UHD. La función permite transmitir contenido desde dispositivos móviles compatibles directamente a la pantalla.