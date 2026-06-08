San Pedro anuncia 10 fichajes para su debut en Liga Mayor

Deportivo San Pedro continúa trabajando intensamente en la conformación de su plantilla para afrontar el Apertura 2026, una temporada histórica para la institución tras conseguir el ascenso a la Liga Nacional de por primera vez en su historia.
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La dirigencia sampedrana ha comenzado a mover sus piezas en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer todas sus líneas y brindarle al técnico Edwin Vásquez un equipo competitivo que pueda dar pelea en la máxima categoría.
Hasta el momento, el conjunto occidental ha confirmado la incorporación de diez futbolistas, entre jugadores nacionales y extranjeros. Dentro de los refuerzos guatemaltecos destacan Emerson García, Ronald Aragón, Yonathan Morán, Osman Salguero, Luis Martínez, Jorge Vargas, Alexis Barrientos y Mathius Gaitán.
A estas incorporaciones se suman tres futbolistas extranjeros que llegan para reforzar sectores clave del equipo. El mediocampista cubano Yasnier Matos, procedente de Municipal, acompañado por el defensor ecuatoriano Remy Folleco y el guardameta paraguayo Aldo Bareiro.
Mientras llegan los nuevos rostros, el club también realizó una importante reestructuración de su plantilla, confirmando las salidas de Camilo Mora, Juan Colop, Rigo Hernández, Carlos Popa, Alessandro Castillo, Kenwi Velázquez, Valerio Morales, Carlos Varías, Elio Velázquez, Cristian Castillo, Javier Romero y Santiago Gómez.