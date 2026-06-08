Semana crucial para definir al "nuevo" Comunicaciones

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Comunicaciones afronta una semana determinante de cara al Apertura 2026, ya que la directiva y los propietarios del club sostendrán reuniones clave para definir varios aspectos relacionados con la planificación de la próxima temporada.

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Entre los temas más importantes se encuentra la confirmación de los nuevos fichajes que reforzarán al conjunto crema. Aunque todavía no se ha hecho oficial, varios rumores señalan que la institución ya tendría acuerdos verbales con varios futbolistas, entre ellos Bryan Castañeda, Diego Santis, Kevin Grijalva y Dewinder Bradley.

Además de las llegadas, la directiva también trabaja en la continuidad de algunos elementos importantes de la actual plantilla. Uno de los casos que más expectativa genera es el del delantero cubano Dairon Reyes, quien aún no ha firmado la renovación de su contrato por estar de vacaciones, pero se dice que tiene un acuerdo de palabra.

¿Se queda?

Otro de los temas que mantiene la atención de la afición es la situación del entrenador Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa. Aunque el estratega chileno mantiene contrato vigente con Comunicaciones hasta diciembre, recientemente ha realizado declaraciones en medios de comunicación de su país que han generado incertidumbre sobre su continuidad.

Marco Antonio Figueroa dio su listado de bajas, pero ahora no se sabe si seguirá en el club. (Foto: CFC)

Figueroa manifestó públicamente su interés en dirigir a la selección de Chile, situación que ha provocado especulaciones sobre una posible salida. Se espera que en los próximos días sostenga una reunión con los máximos dirigentes para definir si continuará al frente del proyecto o si buscará nuevos retos.