Argentina vuelve a jugar tras la despedida de Messi y con una incógnita sobre Scaloni

-

La selección de Argentina comenzó su preparación para enfrentar este viernes a Uruguay (5:00 p. m.), en su primer compromiso después del partido de despedida de Lionel Messi con la Albiceleste.

TE PUEDE INTERESAR: Inglaterra busca sellar su boleto a cuartos de final ante una dolida Croacia

Sin embargo, la atención también está puesta en el futuro de Lionel Scaloni, quien podría anunciar su continuidad como seleccionador.

El equipo subcampeón del mundo inició los entrenamientos el martes en las instalaciones de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en Ezeiza, con la incorporación de varios referentes, entre ellos Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso, del Atlético de Madrid, además de Franco Mastantuono, quien atraviesa un buen momento con la Fiorentina de Italia.

El seleccionador dirigió la primera práctica después del fallecimiento de su madre, ocurrido el pasado 28 de octubre. Los futbolistas realizaron trabajos físicos en el gimnasio y posteriormente ejercicios con balón, velocidad, coordinación, jugadas de 11 contra 11 y transiciones de defensa a ataque.

Los entrenamientos continuarán este jueves, día en que también está prevista una conferencia de prensa del estratega.

View this post on Instagram A post shared by Selección Argentina (@afaseleccion)

¿Continuará al frente de Argentina?

El futuro del entrenador es uno de los temas principales de la concentración. Después de perder la final del Mundial 2026 contra España, Scaloni dejó en suspenso su renovación, aunque las expectativas apuntan a que anunciará su continuidad este jueves.

El técnico, conocido como el "Gringo", conquistó con Argentina el Mundial de Catar 2022, dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima de 2022.

View this post on Instagram A post shared by Selección Argentina (@afaseleccion)

Amistosos a la vista

La Albiceleste disputará su primer encuentro este viernes frente a Uruguay en Buenos Aires y el próximo martes se medirá con Costa Rica en Córdoba. Su último compromiso fue el 6 de octubre, cuando derrotó 3-0 a Benín en el partido que marcó la despedida de la "Pulga" como jugador de la selección.

Por su parte, Uruguay tendrá a Diego Forlán como entrenador interino. El exdelantero y Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 dirigirá su cuarto partido al frente de la selección absoluta, después de registrar una derrota 3-1 ante Japón, una victoria 4-1 frente a Corea del Sur y un triunfo 6-1 contra India.

*Con información de agencias