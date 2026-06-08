Selección infantil de baseball de Guatemala rumbo a Puerto Rico

Pequeños deportistas guatemaltecos representarán al país en el "Torneo Latinoamericano de Beisbol Arroyano", que se celebra en Puerto Rico.
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Los niños fueron seleccionados de diversos equipos de la liga Gálvez Sobral y practican el deporte desde los 4 años. El grupo está formado por 15 niños y 2 entrenadores, su preparación inició en marzo de 2026.
Cada uno fue seleccionado con base a su capacidad, su formación incluye encuentros dos veces por semana y entrenamiento los sábados y domingos, además de sus eventos de fogueo a nivel internacional, como su enfrentamiento con El Salvador, donde obtuvieron el triunfo.
El equipo está formado por Rodrigo Arenales, Alejandro Azurdia, Gabriela Azurdia, Diego Casia, Luka de León, Elijah Lamberth, Eze Lamberth, Adrián Marroquín, Andrés Marroquín, Thiago Mérida, Matías Ponce, Haily Raguay, Hugo Rodríguez y Juan Ignacio Valdéz.
Fecha
Guatemala participará en la categoría infantil 12 años en el torneo que se celebra del 21 al 27 de junio de 2026, donde también competirá México, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana e Islas Vírgenes.