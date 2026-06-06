Alejandra Higueros pone a Guatemala en la cima del taekwondo internacional

Alejandra Higueros alcanzó un hito para el deporte nacional al convertirse en la número uno del mundo en la modalidad de freestyle poomsae, de acuerdo con la más reciente actualización del ranquin de World Taekwondo.
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La atleta chapina lidera la clasificación con 181.99 puntos, recompensa a una trayectoria que la ha consolidado entre las mejores exponentes de la disciplina a nivel internacional.
El éxito de Alejandra no se limita al estilo libre. La guatemalteca también destaca en poomsae reconocido, donde ocupa actualmente la tercera posición del ranquin mundial.
La presencia de Guatemala en la élite del taekwondo también se refleja en otros destacados resultados. En estilo libre femenino, Lucía Icuté aparece en el cuarto lugar con 88.45 puntos, mientras que César Aguilar ocupa la séptima posición de la clasificación masculina con 60.98 unidades.