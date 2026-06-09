Serena Williams vuelve del retiro y gana en Queen's junto a Victoria Mboko

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La leyenda del tenis femenino Serena Williams regresó este martes a la competición profesional y lo hizo con una victoria en el torneo sobre césped de Queen's, en Londres, casi cuatro años después de su último partido en el circuito WTA.

A sus 44 años, la estadounidense volvió a las canchas formando pareja con la canadiense Victoria Mboko, una de las jóvenes promesas del tenis mundial de apenas 19 años.

La dupla se impuso por 7-6 (7/2) y 6-2 a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe en la primera ronda del cuadro de dobles femeninos.

¡Serena Williams y Victoria Mboko ganaron en su debut en Queen's!



Impresionante lo de Serena con 44 años. pic.twitter.com/iXPifTbT7d — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 9, 2026

Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales y ex número uno del mundo, no disputaba un torneo oficial desde septiembre de 2022. Sin embargo, su regreso dejó muestras de la calidad que la convirtió en una de las mejores tenistas de todos los tiempos.

Con su experiencia, lectura de juego y reflejos intactos, la estadounidense fue clave para superar un exigente primer set antes de dominar el encuentro junto a Mboko en la segunda manga.

Absolutely timeless ✨ @serenawilliams and Victoria Mboko defeat No. 3 seeds Routliffe and Melichar-Martinez in Serena's first match since 2022.



What a moment for tennis #HSBCChampionships pic.twitter.com/0YHG2V0Ro7 — Tennis Channel (@TennisChannel) June 9, 2026

El triunfo marcó un regreso soñado para Serena, quien volvió a competir en una superficie donde construyó algunos de los capítulos más memorables de su carrera.