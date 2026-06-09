Caso Larkin: Sindicado de embestir a motorista en la zona 9 llega a tribunales

El sindicado de haber embestido a un motorista en la zona 9, se encuentra la espera del inicio de la audiencia de ofrecimiento de prueba en el proceso que s sigue en su contra.
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Carlos Acevedo, sindicado en el caso del motorista embestido en la zona 9 capitalina, llegó este martes a la tribunales en donde se realizará la audiencia de ofrecimiento de prueba, en el proceso penal que se sigue en contra en el Juzgado Segundo Penal A, a cargo del juez Maximino Morales.
El pasado martes 2 de junio, el juzgado decidió que Acevedo irá a juicio por haber embestido al motorista Larkin Morales, en 1a. calle y 6a. avenida de la zona 9.
Además, fijó para este día el ofrecimiento de prueba que será presentado durante el inicio de juicio por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Sobre el caso
El caso conocido como "Larkin" se refiere al motorista Larkin Morales que fue embestido tres veces en la zona 9 capitalina el pasado 25 de septiembre de 2025.
En la audiencia en la que se conoció que Acevedo iría a juicio, se observó por primer vez a Larkin Morales, quien perdió una pierna como resultado del referido accidente.
El conductor fue identificado como Carlos Acevedo, y fue capturado el 24 de octubre de 2025.