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Sol y viento: así estará el clima este viernes

  • Por Jessica González
19 de marzo de 2026, 16:22
Las temperaturas bajarán por la noche y madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

Las temperaturas bajarán por la noche y madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

Para este viernes el ambiente estará cálido.

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Nubosidad dispersa se espera para este viernes 20 de marzo, sobre todo en la región Norte, Caribe Franja Transversal del Norte, Valles de Oriente y Altiplano Central. 

El ambiente estará cálido y soleado del sur al norte del país.

El viento seguirá soplando con fuerza desde el norte.

Por la tarde se esperan nublados parciales y lloviznas del Norte al Caribe.

Habrá un incremento de nubes sobre la cadena volcánica y lluvias con actividad eléctrica.

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