Sol y viento: así estará el clima este viernes

Para este viernes el ambiente estará cálido.
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Nubosidad dispersa se espera para este viernes 20 de marzo, sobre todo en la región Norte, Caribe Franja Transversal del Norte, Valles de Oriente y Altiplano Central.
El ambiente estará cálido y soleado del sur al norte del país.
El viento seguirá soplando con fuerza desde el norte.
Por la tarde se esperan nublados parciales y lloviznas del Norte al Caribe.
Habrá un incremento de nubes sobre la cadena volcánica y lluvias con actividad eléctrica.