Suspenden audiencia a petición de la defensa en caso UNOPS: Corrupción presidencial

La audiencia de etapa intermedia para conocer si el exdirector administrativo del Ministerio de Salud iría a juicio en el caso UNOPS: Corrupción presidencial, fue suspendida.
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La audiencia de etapa intermedia prevista para este día en el caso UNOPS: corrupción presidencial, prevista a llevarse a cabo en el Juzgado Noveno Penal, fue suspendida.
La diligencia fue reprogramada para el próximo 9 de julio y en dicha audiencia se busca definir si el exdirector administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Edwin Romeo Sicán, va a juicio.
La defensa en dicho proceso, solicitó la suspensión, con el argumentó de haber recibido ayer la capeta judicial correspondiente.
Sobre el caso
El caso UNOPS: Corrupción presidencial se relaciona con un convenio firmado entre el Estado de Guatemala y un organismo de Naciones Unidas.
En este proceso, el juzgado Noveno Penal decidió enviar a juicio al jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud, Luis Felipe Aldana, quien, según la fiscalía, habría estado relacionado con decisiones administrativas vinculadas al convenio suscrito con ese organismo internacional y solicitó que el proceso avanzara a la fase de juicio.
El caso en mención fue presentado por el Ministerio Público en octubre de 2025, cuya investigación señala que el Ministerio de Salud Pública habría suscrito un convenio con UNOPS sin aprobación del Congreso.
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