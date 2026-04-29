Caso UNOPS: Juzgado Noveno Penal suspendió la audiencia de ofrecimiento de prueba

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Por una excusa presentada por la FECI, el juzgado Noveno Penal no sólo suspendió la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso "UNOPS: Corrupción presidencial", sino que fijó una nueva fecha.

OTRAS NOTICIAS: Reprograman audiencia prevista en un segundo caso contra José Rubén Zamora

La audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso conocido como UNOPS: Corrupción presidencial, fue suspendida debido a una excusa presentada, ante el juzgado Noveno Penal por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

De esta cuenta, el juez Guillermo Luna encargado de la carpeta judicial, fijó como nueva fecha el próximo 21 de mayo.

Es de resaltar que el agente Fiscal, Mario Véliz, que conoce este caso, también ésta asignado al segundo proceso contra el periodista José Rubén Zamora, cuya audiencia de etapa intermedia estaba prevista para la misma hora.

El caso UNOPS: Corrupción presidencial se relaciona con un convenio firmado entre el Estado de Guatemala y un organismo de Naciones Unidas.

En este proceso, el juzgado Noveno Penal decidió enviar a juicio al jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud, Luis Felipe Aldana.

Según la Fiscalía, Aldana habría estado relacionado con decisiones administrativas vinculadas al convenio suscrito con ese organismo internacional, por lo que solicitó que el proceso avanzara a la fase de juicio.

El caso en mención fue presentado por el Ministerio Público en octubre de 2025, cuya investigación señala que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) habría suscrito un convenio con UNOPS sin aprobación del Congreso.