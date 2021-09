Texas: Expulsan a familia de un restaurante por usar mascarilla

Un restaurante de Texas expulsó de las instalaciones a una pareja que usaba mascarilla para proteger a su hijo inmunodeprimido de cuatro meses, y su dueño defiende la medida y dice: "No quiero macarillas aquí".

Natalie Wester y su esposo fueron a Hang Time Bar & Grill a principios de septiembre con algunos amigos, pero los nuevos padres decidieron cubrirse por precaución debido a su hijo en riesgo que se quedó en casa y que tiene fibrosis quística, informó KTVT .

Pero las esperanzas de una salida amena se desvanecieron cuando una camarera le dijo a la pareja completamente vacunada que tendrían que quitarse los cubrebocas como parte del código de vestimenta del restaurante, dijo Wester.

“Nuestra camarera se acercó, se sentó a mi lado y me dijo: 'Nuestro gerente nos envió porque soy más amable que él y sí, esto es muy político, pero debes quitarte la mascarilla'”, recordó Wester.

El dueño del restaurante, que también cuenta con música en vivo, confirmó que se le pidió a la pareja que se fuera el 10 de septiembre porque no revisaron su cara en la puerta.

“He gastado mi dinero en este negocio, he puesto mi sangre, sudor y lágrimas en este negocio y no quiero cubrebocas aquí”, dijo a la estación el dueño, identificado solo como Tom.

La pareja calificó de desagradable el comportamiento del restaurante al no entender sus razones para portar mascarilla. (Foto: New York Post)

El propietario dijo que tiene todo el derecho a negarle la entrada a cualquiera que no cumpla con su código de vestimenta no oficial. No hay ningún letrero que indique la política, pero una anfitriona les dice a todos los clientes que deben quitarse los tapabocas en la puerta principal, informó KTVT.

"Siento que la reacción general con las máscaras es ridícula en los Estados Unidos en este momento", dijo el propietario. “Así que cuando se pusieron las mascarillas la otra noche, se les recordó que en el frente les pidieron que se las quitaran. No querían, así que les pedimos que se fueran”.

El propietario dijo que no sabía que los tapabocas eran para proteger al hijo inmunodeprimido de la pareja, Austin, pero insistió en que las reglas se aplican a todos los clientes y se seguirán aplicando.

Un abogado explicó que las reglas o políticas aplicadas por las empresas no pueden violar las necesidades de salud de una persona como se especifica en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, pero la legalidad de la prohibición de las mascarillas no está clara, según el informe.