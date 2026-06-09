Tormenta tropical "Cristina" causa destrozos en El Salvador (video)

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El fuerte oleaje que afecta la costa salvadoreña ya está causando daños en varias regiones del país.

La aproximación de la tormenta tropical Cristina obligó este martes a cerrar restaurantes y suspender la pesca en Puerto La Libertad, como parte de las medidas de las autoridades salvadoreñas frente a un posible temporal.

La costa de La Libertad, 35 km al sur de San Salvador, lucía nublada con vientos moderados y un fuerte oleaje. Una cinta amarilla advertía el cierre del ingreso de turistas a dos muelles.

Decenas de locales ubicados a lo largo del malecón de La Libertad cerraron sus puertas y los empleados fueron enviados a casa para evitar daños por las lluvias y vientos que se pronostican para las próximas horas.

En tanto, numerosas lanchas permanecían estacionadas hasta nuevo aviso, como la de Luis Villanueva, pescador artesanal de 45 años.

"Se nos dio la orden de no salir a pescar (...), tenemos pérdidas, no ganamos nada", se lamenta el hombre, que heredó el oficio de su padre desde los 12 años.

Las actividades del mercado de mariscos también fueron suspendidas, por lo que los vendedores, especialmente mujeres, optaron por refrigerar los productos para que no se echaran a perder.

"Cerramos por precaución", dijo Sandra Martínez, de 56 años, en el negocio desde hace cuatro décadas.

La tormenta se hallaba a 160 km al oeste de Managua y a 210 km de San Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h y un desplazamiento casi "estacionario" sobre el Pacífico, detalló el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

El NHC alertó que Cristina, que se dirige lentamente hacia el norte, provocará lluvias hasta el jueves y "se esperan inundaciones en partes de Centroamérica".

En Acajutla, varias olas han impactado y destruido muros de viviendas ubicadas a pocos metros de la orilla.

OLEAJE DESTRUYE MUROS DE VIVIENDAS EN ACAJUTLA ANTE EL EMBATE DEL MAR



El fuerte oleaje que afecta la costa salvadoreña ya está causando daños en Acajutla, donde varias olas han impactado y destruido muros de viviendas ubicadas a pocos metros de la orilla.



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Desde el lunes, cuando se formó la tormenta, las autoridades de protección civil de El Salvador y Guatemala declararon una "alerta naranja" de precaución.

En El Salvador, colegios, escuelas y universidades permanecerán cerradas martes y miércoles.

"Se están tomando medidas de precaución para que nadie vaya a correr ningún riesgo", declaró a la AFP Fausto Arias, de la unidad de Protección Civil en Puerto La Libertad.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres aseguró que la tormenta "ya no tendrá un impacto directo" sobre el territorio, aunque su cercanía "continuará favoreciendo lluvias" de la costa sur al centro del país.

Nicaragua registra precipitaciones, por lo cual la Fuerza Naval recomendó a las embarcaciones pesqueras adoptar "medidas de seguridad" y de ser necesario "trasladarse a puerto seguro".

Con información de AFP