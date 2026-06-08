“Three-e” se fortalece a tormenta tropical “Cristina” y dejará lluvias en el país

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En las costas del Pacífico se esperan las lluvias más fuertes provocadas por la tormenta tropical "Cristina".

La depresión tropical "Three-e" se ha fortalecido al mediodía de este lunes a tormenta tropical "Cristina", cerca de las costas del Pacífico nicaragüense, pero se estará acercando a Guatemala en las próximas horas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que debido a la posible trayectoria de "Cristina", se espera que el próximo jueves 11 de junio ingrese al territorio guatemalteco.

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Sin embargo, desde este lunes se estarán incrementando gradualmente las lluvias del sur al centro del país, siendo miércoles y jueves los días en que se registrarán más lluvias.

Con esta tormenta tropical se espera que la velocidad del viento supere los 63 km/h.

Actualización de la Tormenta Tropical Cristina.

08 de junio de 2026. 15:00 hrs.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/a0hq5zj10m — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 8, 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha mostrado la línea del tiempo de este fenómeno meteorológico, el cual comenzó el pasado domingo como sistema de baja presión, esta mañana pasó a ser depresión tropical y al mediodía se formó en tormenta tropical.