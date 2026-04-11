La peligrosa maniobra de un tráiler en Villa Nueva (video)

El sector donde transitaba el transporte pesado cuenta con restricción.
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Durante la mañana del 11 de abril, un tráiler se movilizaba sobre la incorporación del túnel hacia el km. 17 ruta CA-9, pero por su extensa longitud no pudo girar en la curva para continuar su marcha.
Esto provocó que el conductor realizara maniobras para incorporarse a la ruta principal, complicando el tránsito.
Otros conductores han tenido que retroceder para permitir que el transporte pesado logre pasar.
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, el sector cuenta con restricción para el tránsito de transporte pesado.
Así fue: