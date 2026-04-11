¡En caravana! Así trasladan el cuerpo de Jesler Palacios hacia Barillas (video)

Una caravana acompaña los restos del joven hacia Barillas.
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Este 11 de abril, amigos y familiares de Jesler Estuardo Palacios le darán el ultimo adiós luego ser hallado sin vida tras lanzarse al Lago de Atitlán mientras navegaba en un jetcar .
La tragedia ocurrió el pasado sábado 4 de abril.
Su cuerpo fue rescatado del fondo del lago de Atitlán tras siete días de búsqueda.
Sus restos serán trasladados al municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, para darles sepultura.
Una caravana de vehículos acompaña la carroza fúnebre.