Tránsito complicado tras muerte de conductor en la Roosevelt

Fallecimiento de conductor provoca fuerte congestionamiento en calzada Roosevelt, esta noche de sábado 18 de julio.
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Un motorista murió tras impactar en el kilómetro 13.7 de la calzada Roosevelt hacia Occidente.
Bomberos Voluntarios confirmaron su muerte tras perder el control de la motocicleta por causas aún desconocidas.
Tras el accidente se ha generado una fuerte congestión vehicular en el sector.
Ruta alterna
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que los conductores pueden utilizar el viaducto de la 39 avenida hacia la calzada Doroteo Guamuch Flores, en la zona 7, como ruta alterna.
Esto debido a la congestión vehicular provocada por el fallecimiento del conductor en la calzada Roosevelt.
Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizan la diligencias correspondientes.