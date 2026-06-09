Trump afirma que la negociación de un acuerdo de paz con Irán está en su "fase final"

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Después de un llamado de Trump a detener "de inmediato" los ataques, Irán anunció el lunes el fin de su operación e Israel lo imitó poco después.

El presidente Donald Trump afirmó el martes que la diplomacia estadounidense está en la "fase final" de la negociación de un acuerdo con Irán, aunque los bombardeos israelíes no cesaron en Líbano como reclama Teherán.

Este frente de la guerra fue precisamente el detonante para que Irán e Israel se enzarzaran entre domingo y lunes en los primeros ataques directos desde la implementación de un alto el fuego el 8 de abril.

"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", declaró el martes Trump a periodistas, y afirmó que podría estar concluido en "dos o tres días".

A menos de seis meses de las elecciones de medio mandato en las que los republicanos se juegan el control del Congreso, el mandatario estadounidense quiere terminar cuanto antes esta guerra de fuerte impacto en la economía e impopular entre su base.

Sin embargo, semanas de negociaciones mediadas por Pakistán no llegan a buen puerto y esporádicamente estallan hostilidades en la región, que el domingo degeneraron en los primeros ataques entre Israel e Irán desde el inicio de la tregua.

El detonante fue un bombardeo el domingo contra la periferia sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, que abrió un frente contra Israel el 2 de marzo en apoyo a Teherán.

Durante las negociaciones, Irán ha exigido que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra estallada el 28 de febrero incluya un alto el fuego en Líbano, donde dos treguas fraguadas por Washington no consiguieron frenar las hostilidades.

Tras el ataque del domingo a la capital, que dejó dos muertos y 20 heridos, Irán disparó en menos de 24 horas una treintena de misiles contra Israel, dijo un responsable militar israelí.

Aunque Trump le pidió no responder, el Estado hebreo atacó varios objetivos en la república islámica, incluida su capital, antes de que ambas partes interrumpieran la ofensiva.

Bombardeos en Tiro

El martes, la situación parecía calmada en Irán, pero no así en Líbano, donde continuaron los bombardeos israelíes y los ataques de Hezbolá.

El movimiento proiraní ha rechazado el último acuerdo de tregua entre representantes israelíes y libaneses en Washington, que permite al ejército israelí seguir operando en el sur del país.

Precisamente en esa zona, la ciudad de Tiro fue blanco el martes nuevamente de bombardeos israelíes que mataron a ocho personas e hirieron a una veintena, según el ministerio de Salud libanés.

Poco después de ese ataque, el ejército israelí llamó a evacuar a todos los habitantes de esta ciudad milenaria, con ruinas romanas y fenicias a orillas del Mediterráneo.

Por primera vez, este llamado incluyó el barrio cristiano, donde los habitantes del resto de Tiro y de localidades cercanas se habían refugiado.

"El barrio cristiano está ahora vacío al 99%", dijo a la AFP Walid al Tawil, un miembro del consejo municipal. "No queda más que un pequeño número de gente".

De su parte, Hezbolá reivindicó nuevos ataques contra las fuerzas israelíes que han ocupado extensas zonas del sur de Líbano. Según el ejército, no hubo bajas.

En el frente diplomático, Pakistán sigue maniobrando para alcanzar un acuerdo que, según su primer ministro, Shehbaz Sharif, estaba "a punto de concluirse" cuando estallaron los últimos combates entre Irán e Israel.

El martes, el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, recibió en Islamabad a su homólogo libanés, Rodolphe Haykal, para hablar sobre "la situación de seguridad regional".

Con información de AFP